Щербакова: на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Тутберидзе сказала, что я герой

Действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, когда слышала самые приятные слова от своего тренера Этери Тутберидзе.
«Это случилось на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Я неудачно выступила в короткой программе, но в произвольной впервые на взрослом уровне исполнила два четверных лутца. После проката Этери Георгиевна сказала мне, что я герой. Эти слова были ценнее медали.
Не бывает одинаковых соревнований и одинакового настроя. Каждый турнир — это опыт, новые эмоции. Со временем я поняла, что выступления при заполненных трибунах — это то, ради чего я работаю на тренировках. Поддержка зрителей придаёт сил», — приводит слова Щербаковой Vogue Russia.
На Играх-2022 в Пекине за Россию выступят сразу три ученицы Тутберидзе – Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все они будут бороться за медали в личном турнире. Кто из фигуристок представит Россию в командном турнире, станет известно накануне короткой программы, которую женщины покажут 6 февраля.
- 3 февраля 2022
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