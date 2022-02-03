Боброва: Плющенко — тот человек, за которым мы тянулись

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, рассказала, как стала капитаном команды на Олимпиаде в Сочи. Тогда хозяева завоевали золотые медали.



«Я прекрасно помню, как ко мне пришли в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Я была в номере, ко мне постучались, стоят два человека из делегации фигурного катания и говорят: «Катя, нам нужно с тобой поговорить». Я думаю: всё пропало. А они говорят: «У нас для тебя очень важная миссия, хотим тебя назначить капитаном команды». А у меня первая мысль — почему не Плющенко? Ну, правда, он спортсмен уже такого уровня, он много знает, и английский у него прекрасный. Действительно тот человек, за которым мы тянулись», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

На Олимпиаде-2022 капитаном сборной ОКР стал Никита Кацалапов, который в дуэте с Еленой Ильиных также является олимпийским чемпионом Игр-2014 в командном турнире.

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