Екатерина Боброва рассказала, какую замену сделала бы в мужском командном турнире на ОИ

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва объяснила, почему не стала бы ставить на обе программы командного турнира на Олимпиаде-2022 чемпиона Европы и России Марка Кондратюка.



«Было бы логично, наверное, как предположили, что федерация поставит все первые номера. Почему для меня странновато: у мальчиков, если всё катает Кондратюк, то у него через день начинаются свои личные соревнования. Это очень сложно. Он первый раз на Олимпиаде. Дай бог, я уверена, 90%, что наши займут первое место. И ты стал олимпийским чемпионом, и тебе через день идти и кататься с нуля — это очень сложно на самом деле. Поэтому могу предложить, что замены будут в мальчиках. Моё мнение: я бы в короткую поставила Семененко, а в произвольную — Кондратюка. Но это так интересно: Семененко изначально был запасным на Олимпийские игры. Из-за того, что не едет Коляда, едет Семененко. Но у него одна из самых стабильных коротких», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».



Кондратюк вошёл в состав сборной России на короткую программу олимпийского командного турнира. Произвольную мужчины покажут в воскресенье, 6 февраля. А уже 8 февраля начнутся личные соревнования в мужском одиночном катании.

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