Боброва: решили ли Тарасова и Морозов моральный вопрос? Никто не знает

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о перспективах спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов на Олимпийских играх — 2022.

В отличие от двух других российских спортивных пар, Тарасова и Морозов имеют опыт выступления на Олимпиаде. В 2018 году в Пхёнчхане они шли вторыми после короткой программы, а в итоге стали четвёртыми.



«Тарасова с Морозовым были на Олимпиаде, но у них был не самый лучший опыт, потому что они тогда боролись за тройку, и они действительно могли стать третьими. Они ещё в короткой программе были вторыми, но провалились в произвольной. Зная ощущение того, что они могут быть в тройке на своей первой Олимпиаде, это реально. И морально это не сложилось. Именно морально, физически они были готовы, просто не смогли. А мы не раз обсуждали психологическую загвоздку этой пары. Решили ли они этот моральный вопрос? Никто не знает. Узнаем только на Олимпиаде», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».