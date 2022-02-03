Боброва: решили ли Тарасова и Морозов моральный вопрос? Никто не знает

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о перспективах спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов на Олимпийских играх — 2022.
В отличие от двух других российских спортивных пар, Тарасова и Морозов имеют опыт выступления на Олимпиаде. В 2018 году в Пхёнчхане они шли вторыми после короткой программы, а в итоге стали четвёртыми.
«Тарасова с Морозовым были на Олимпиаде, но у них был не самый лучший опыт, потому что они тогда боролись за тройку, и они действительно могли стать третьими. Они ещё в короткой программе были вторыми, но провалились в произвольной. Зная ощущение того, что они могут быть в тройке на своей первой Олимпиаде, это реально. И морально это не сложилось. Именно морально, физически они были готовы, просто не смогли. А мы не раз обсуждали психологическую загвоздку этой пары. Решили ли они этот моральный вопрос? Никто не знает. Узнаем только на Олимпиаде», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».
- 3 февраля 2022
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