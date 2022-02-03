Журанков: Трусова по спортивному посылу напоминает мне Плющенко

Известный комментатор Андрей Журанков заявил, что российская фигуристка Александра Трусова напоминает ему двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В сезоне-2020/2021 Трусова тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», стала бронзовым призёром чемпионата мира, но в итоге вернулась в группу к Этери Тутберидзе.

«Трусова с её физическими данными — это очень сильная спортсменка. Она вообще напоминает мне Плющенко. По силе, по атлетизму, по посылу своему спортивному, соревновательному она напоминает Женю Плющенко. Есть определённая ярость, нацеленность у Саши Трусовой», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева вошли в состав сборной России на Олимпийские игры — 2022. Кто из них выступит в командном турнире, станет известно накануне короткой программы, которую фигуристки покажут в воскресенье, 6 февраля.