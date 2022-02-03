Журанков: Глейхенгауз для Щербаковой — это человек очень нужный и важный

Известный комментатор Андрей Журанков предположил, как может сказаться отсутствие в Пекине хореографа Даниила Глейхенгауза на катании Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Александры Трусовой на Олимпийских играх – 2022.

Глейхенгауз пока не прилетел в Китай. По неофициальной информации, причина в отсутствии двух подряд отрицательных тестов на коронавирус.

«Глейхенгауз для Ани Щербаковой — это человек очень нужный и важный, поэтому тут это тоже некий момент, который повлияет на ситуацию. Девочки из группы Тутберидзе и Аня — он чаще всего был с ней — привыкли к тому, что Глейхенгауз вместе с Этери Георгиевной выводит их на соревнования. Понятно, что они уже настолько натренированы к любому развитию событий, что это не должно сказаться, тем более мы знаем характер Ани Щербаковой. Но, с другой стороны, это постоянно меняющаяся реакция. Это Олимпиада с постоянно меняющейся реальностью», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

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