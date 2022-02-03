Плющенко рассказал, при каком условии Трусова может стать олимпийской чемпионкой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о возможных результатах олимпийского турнира в Пекине в женском одиночном катании.
«У девочек всё очевидно. Валиева — безоговорочный фаворит. Но это с одной стороны. А с другой — Олимпиада — такое соревнование, где может быть что угодно. Сюрпризы, казусы, курьёзы. Сколько было примеров, когда фавориты внезапно оступались и победу праздновали те, от кого этого никто не ждал.
Если Камила дрогнет, золото, скорее всего, достанется Ане Щербаковой, которая стремительно набирает форму. Может выиграть и Саша Трусова — если исполнит свою мечту и сделает пять четверных, чего на официальных стартах ей пока не удавалось. Я желаю Саше удачи. Пусть у неё всё получится!» — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».
- 4 февраля 2022
-
00:37
-
00:00
- 3 февраля 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:15
-
23:03
-
22:43
-
22:27
-
22:08
-
21:52
-
20:57
-
20:51
-
20:39
-
19:55
-
19:46
-
19:32
-
19:15
-
19:04
-
18:20
-
18:04
-
17:17
-
16:54
-
16:47
-
16:42
-
15:31
-
15:13
-
15:03
-
14:51
-
14:24
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:47
-
13:27
-
13:22