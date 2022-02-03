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Плющенко рассказал, при каком условии Трусова может стать олимпийской чемпионкой

Плющенко рассказал, при каком условии Трусова может стать олимпийской чемпионкой
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о возможных результатах олимпийского турнира в Пекине в женском одиночном катании.

«У девочек всё очевидно. Валиева — безоговорочный фаворит. Но это с одной стороны. А с другой — Олимпиада — такое соревнование, где может быть что угодно. Сюрпризы, казусы, курьёзы. Сколько было примеров, когда фавориты внезапно оступались и победу праздновали те, от кого этого никто не ждал.

Если Камила дрогнет, золото, скорее всего, достанется Ане Щербаковой, которая стремительно набирает форму. Может выиграть и Саша Трусова — если исполнит свою мечту и сделает пять четверных, чего на официальных стартах ей пока не удавалось. Я желаю Саше удачи. Пусть у неё всё получится!» — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».

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