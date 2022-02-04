Сотникова: не стоит сравнивать Валиеву и Загитову

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова высказалась о возможном завершении карьеры Камилой Валиевой после прогнозируемой победы на Олимпийских играх – 2022 в 15 лет.

В 2018 году победу на Играх одержала Алина Загитова, которая через год прекратила участвовать в соревнованиях, хотя о завершении карьеры пока не заявляла.

«Мне кажется, что не стоит сравнивать Валиеву и Загитову. Мы ведь все разные. Если у неё останутся силы и она сможет продолжить свою карьеру, то это будет просто прекрасно. Если нет, то её тоже можно понять. Всё зависит от наличия у неё сил и желания. В конце концов, она ещё не стала олимпийской чемпионкой», — приводит слова Сотниковой «Спорт день за днём».