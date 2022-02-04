Сотникова: не стоит сравнивать Валиеву и Загитову
Поделиться
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова высказалась о возможном завершении карьеры Камилой Валиевой после прогнозируемой победы на Олимпийских играх – 2022 в 15 лет.
В 2018 году победу на Играх одержала Алина Загитова, которая через год прекратила участвовать в соревнованиях, хотя о завершении карьеры пока не заявляла.
«Мне кажется, что не стоит сравнивать Валиеву и Загитову. Мы ведь все разные. Если у неё останутся силы и она сможет продолжить свою карьеру, то это будет просто прекрасно. Если нет, то её тоже можно понять. Всё зависит от наличия у неё сил и желания. В конце концов, она ещё не стала олимпийской чемпионкой», — приводит слова Сотниковой «Спорт день за днём».
Комментарии
- 4 февраля 2022
-
00:37
-
00:00
- 3 февраля 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:15
-
23:03
-
22:43
-
22:27
-
22:08
-
21:52
-
20:57
-
20:51
-
20:39
-
19:55
-
19:46
-
19:32
-
19:15
-
19:04
-
18:20
-
18:04
-
17:17
-
16:54
-
16:47
-
16:42
-
15:31
-
15:13
-
15:03
-
14:51
-
14:24
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:47
-
13:27
-
13:22
Партнерский контент