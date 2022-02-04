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Марк Кондратюк получил за короткую программу 95,81 балла: пока он лидер

Марк Кондратюк получил за короткую программу 95,81 балла: пока он лидер
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На Олимпиаде в Пекине в четверг, 4 февраля, стартовал командный турнир по фигурному катанию.

Соревнования начались с короткой программы мужчин-одиночников. Сборную Россию в этом виде программы представляет Марк Кондратюк. Он вышел на лёд пятым и продемонстрировал блестящее катание, выполнив в том числе четверной тулуп. Судьи оценили его прокат на 95,81 балла.

На момент написания новости короткую программу вместе с Кондратюком откатали пять фигуристов. Российский фигурист является промежуточным лидером. Своего ближайшего соперника — китайца Бояна Цзиня — он опережает почти на 13 баллов.

Марк Кондратюк является действующим чемпионом России и Европы.

В первый день командного турнира на лёд также выйдут танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

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