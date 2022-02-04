Турнирная таблица командного турнира фигуристов на ОИ после короткой программы у мужчин

Сборная России занимает третье место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после короткой программы у мужчин. Марк Кондратюк стал третьим, получив за своё выступление 95,81 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Турнирная таблица после первого вида программы

1. США — 10.

2. Япония — 9.

3. Россия — 8.

4. Грузия — 7.

5. Италия — 6.

6. Китай — 5.

7. Чехия — 4.

8. Канада — 3.

9. Германия — 2.

10. Украина — 0.

Далее танцевальные пары выступят с ритм-танцем. Россию в этих соревнованиях представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Олимпиада завершится 20 февраля.



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