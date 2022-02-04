Турнирная таблица командного турнира фигуристов на ОИ после короткой программы у мужчин
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Сборная России занимает третье место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после короткой программы у мужчин. Марк Кондратюк стал третьим, получив за своё выступление 95,81 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после первого вида программы
1. США — 10.
2. Япония — 9.
3. Россия — 8.
4. Грузия — 7.
5. Италия — 6.
6. Китай — 5.
7. Чехия — 4.
8. Канада — 3.
9. Германия — 2.
10. Украина — 0.
Далее танцевальные пары выступят с ритм-танцем. Россию в этих соревнованиях представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Олимпиада завершится 20 февраля.
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