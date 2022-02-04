Евгения Медведева обратилась к Марку Кондратюку после его выступления на старте ОИ-2022

Двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева оценила выступление Марка Кондратюка в короткой программе на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин занял третье место, получив 95,81 балла.

«Браво! Наконец-то, вот, чистое катание! Это то самое олимпийское катание, которое мы все так хотели наблюдать именно от наших спортсменов. Марк, спасибо тебе огромное за этот прокат. Это было просто потрясающе, все элементы были выполнены просто на высшем уровне. И, конечно, твоя та самая энергетика, которая полюбилась всей стране, а теперь и всему миру», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

Олимпиада завершится 20 февраля.

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