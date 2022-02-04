Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Крутые баллы». Алексей Ягудин высказался о выступлении Марка Кондратюка в Пекине

«Крутые баллы». Алексей Ягудин высказался о выступлении Марка Кондратюка в Пекине
Комментарии

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Российский фигурист занял третье место, получив 95,81 балла.

«Мы пока на третьем месте, но самое идеальное в этой таблице, что Марк Кондратюк справился с нервами. Он показал то, что может делать. А он может делать многое. Как раз это он и продемонстрировал. Это крутые баллы. Есть несколько дней, чтобы выдохнуть и подготовиться к произвольной программе», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Далее танцевальные пары выступят с ритм-танцем. Россию в этих соревнованиях представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Турнирная таблица командного турнира фигуристов на ОИ после короткой программы у мужчин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022