«Крутые баллы». Алексей Ягудин высказался о выступлении Марка Кондратюка в Пекине

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Российский фигурист занял третье место, получив 95,81 балла.

«Мы пока на третьем месте, но самое идеальное в этой таблице, что Марк Кондратюк справился с нервами. Он показал то, что может делать. А он может делать многое. Как раз это он и продемонстрировал. Это крутые баллы. Есть несколько дней, чтобы выдохнуть и подготовиться к произвольной программе», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Далее танцевальные пары выступят с ритм-танцем. Россию в этих соревнованиях представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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