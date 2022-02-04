Алина Загитова оценила выступление Марка Кондратюка в короткой программе на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала прокат Марка Кондратюка в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Российский фигурист занял третье место с результатом 95,81 балла.

«Действительно, очень волнительно и переживательно было. Видно, как Марк очень сильно сконцентрирован. Естественно, волнение у него присутствовало. Он ещё катал первым во второй разминке, дополнительные переживания случаются. Но он молодец, справился со всем. У него не получился первый каскад, насколько я знаю он должен быть в самом начале. Я переживала за второй прыжок, потому что туда надо было обязательно цеплять второй прыжок. Он справился, он молодец», – сказала Загитова в эфире Первого канала.

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