«Мы свободные люди». Украинский фигурист дал интервью на русском языке на Олимпиаде-2022
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Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Назаровой, после ритм-танца в командном турнире на Олимпиаде в Пекине дал интервью на русском языке, несмотря на рекомендации Национального олимпийского комитета Украины.
«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы», — цитирует Никитина «Спорт-экспресс».
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
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