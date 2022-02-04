«Мы свободные люди». Украинский фигурист дал интервью на русском языке на Олимпиаде-2022

Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Назаровой, после ритм-танца в командном турнире на Олимпиаде в Пекине дал интервью на русском языке, несмотря на рекомендации Национального олимпийского комитета Украины.



«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы», — цитирует Никитина «Спорт-экспресс».

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.