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Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после ритм-танца

Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после ритм-танца
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Сборная России поднялась на второе место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после ритм-танца. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце заняли второе место с результатом 85,05 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после второго вида программы
1. США — 20.
2. Россия — 17.
3. Италия — 14.
4. Япония — 13.
5. Китай — 11.
6. Грузия — 10.
7. Канада — 10.
8. Чехия — 9.
9. Германия — 3.
10. Украина — 2.

Далее спортивные пары выступят с короткой программой. Россию в этих соревнованиях представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Олимпиада завершится 20 февраля.

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