Юдзуру Ханю планирует взять золото на Олимпиаде, выполнив четверной аксель

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, японец Юдзуру Ханю рассказал о намерении выиграть золото Олимпийских игр, выполнив четверной аксель.



«Всем привет! Спасибо за вашу поддержку. Намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель. Для этого мне нужна поддержка моих болельщиков. Я сделаю все возможное», – цитирует Ханю пресс-службе Федерации конькобежного спорта Японии.



Сборная России занимает третье место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после короткой программы у мужчин. Марк Кондратюк стал третьим, получив за своё выступление 95,81 балла.

Далее танцевальные пары выступят с ритм-танцем. Россию в этих соревнованиях представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.