Юдзуру Ханю планирует взять золото на Олимпиаде, выполнив четверной аксель

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, японец Юдзуру Ханю рассказал о намерении выиграть золото Олимпийских игр, выполнив четверной аксель.
«Всем привет! Спасибо за вашу поддержку. Намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель. Для этого мне нужна поддержка моих болельщиков. Я сделаю все возможное», – цитирует Ханю пресс-службе Федерации конькобежного спорта Японии.
Сборная России занимает третье место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после короткой программы у мужчин. Марк Кондратюк стал третьим, получив за своё выступление 95,81 балла.
Далее танцевальные пары выступят с ритм-танцем. Россию в этих соревнованиях представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
- 4 февраля 2022
-
08:59
-
08:41
-
08:38
-
08:27
-
08:17
-
08:01
-
07:57
-
07:56
-
07:49
-
07:06
-
06:57
-
06:48
-
06:42
-
06:22
-
06:14
-
06:09
-
05:51
-
03:00
-
02:00
-
00:37
-
00:00
- 3 февраля 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:15
-
23:03
-
22:43
-
22:27
-
22:08
-
21:52
-
20:57
-
20:51
-
20:39
-
19:55
-
19:46
-
19:32