Украинские фигуристы Холиченко и Даренский признались, что им тяжело говорить по-украински

Украинские фигуристы Артём Даренский и София Холиченко, выступающие в парном катании, признались, что им тяжело говорить по-украински. По их словам, по этой причине они общаются на русском языке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Это наш выбор. Конкретно у нас — тяжело получается говорить на украинском. Чтобы люди нас лучше понимали, говорим на русском. Из-за ковидных правил стараемся минимально контактировать со всеми странами», — приводит слова Холиченко ТАСС.

«Наша задача — показать свой результат. Эти соревнования раз в четыре года, такое событие! На мелочи мы не обращаем внимания», — добавил Даренский.

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