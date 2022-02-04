Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после 1-го дня

Сборная России занимает второе место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после первого дня соревнований. Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе, Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе также стали вторыми.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после первого дня
1. США — 28.
2. Россия — 26.
3. Китай — 21.
4. Япония — 20.
5. Италия — 18.
6. Канада — 16.
7. Грузия — 15.
8. Чехия — 12.
9. Украина — 4.
10. Германия — 3.
Расписание соревнований
6 февраля
4:30 — командные соревнования, женщины, короткая программа.
6:50 — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.
7 февраля
4:15 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.
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