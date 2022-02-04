Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после 1-го дня

Сборная России занимает второе место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после первого дня соревнований. Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе, Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе также стали вторыми.



Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Турнирная таблица после первого дня

1. США — 28.

2. Россия — 26.

3. Китай — 21.

4. Япония — 20.

5. Италия — 18.

6. Канада — 16.

7. Грузия — 15.

8. Чехия — 12.

9. Украина — 4.

10. Германия — 3.

Расписание соревнований

6 февраля

4:30 — командные соревнования, женщины, короткая программа.

6:50 — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.



7 февраля

4:15 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.

5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.

6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.

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