Китайские фигуристы установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар
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Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар. Во время короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) они набрали 82,83 балла.
Примечательно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла.
Суй и Хань выиграли соревнования на командном турнире. Мишина и Галлямов набрали 82,64 балла и показали второй результат.
После трёх этапов командного турнира сборная России занимает второе место. Российские фигуристы набрали 26 баллов. Лидирует сборная США, у которой 28 баллов.
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