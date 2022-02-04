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Китайские фигуристы установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар

Китайские фигуристы установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар
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Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар. Во время короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) они набрали 82,83 балла.

Примечательно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла.

Суй и Хань выиграли соревнования на командном турнире. Мишина и Галлямов набрали 82,64 балла и показали второй результат.

После трёх этапов командного турнира сборная России занимает второе место. Российские фигуристы набрали 26 баллов. Лидирует сборная США, у которой 28 баллов.

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