Алина Загитова оценила выступление россиян в первый день командного турнира на ОИ-2022

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о результатах первого дня соревнований на командном турнире на Олимпиаде в Пекине (Китай). Сборная России после трёх первых этапов занимает второе место, набрав 26 баллов. Лидирует сборная США (28), тройку лучших замыкает Китай (21).

«Думаю, что сегодня все показали свой максимум. Немного жаль, что не получилось выйти в лидеры. Но разрыв этот спокойно можно сократить. Есть огромный шанс стать первыми. Этого ждёт вся страна.



Как относишься, когда на трибунах тихо? Я думаю, что выкрики всякие лично меня чуть-чуть сбивали. Лично я не так сильно эмоционирую и не выкрикиваю ничего», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.