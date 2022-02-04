Алексей Тихонов: китайцы катались зло. У Мишиной и Галлямова прокат был почище

Чемпион мира, двукратный чемпионат Европы, бывший российский фигурист Алексей Тихонов оценил выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на командном турнире в рамках Олимпийских игр в Пекине. Они заняли второе место. Первой стала китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун.

«А вот мне показалось, что это было почище. Немножечко, но почище. Меня вообще восхищает, как ребята собираются, настраиваются. Часто им приходится последними выступать. Молодцы! Они показали чистейший прокат короткой программы. Было малюсенькое смещение по оси во время параллельного вращения, а в остальном — идеальный тройной прыжок, выброс шикарнейший. Всё по четвёртому уровню, всё отлично.

Китайцы катались зло. Хорошо катались. Наши ребята показали другую историю. Тем и прекрасно фигурное катание, что мы можем увидеть разные стороны медали», — сказал Тихонов в эфире Первого канала.

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