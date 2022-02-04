Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Тихонов: китайцы катались зло. У Мишиной и Галлямова прокат был почище

Алексей Тихонов: китайцы катались зло. У Мишиной и Галлямова прокат был почище
Комментарии

Чемпион мира, двукратный чемпионат Европы, бывший российский фигурист Алексей Тихонов оценил выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на командном турнире в рамках Олимпийских игр в Пекине. Они заняли второе место. Первой стала китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун.

«А вот мне показалось, что это было почище. Немножечко, но почище. Меня вообще восхищает, как ребята собираются, настраиваются. Часто им приходится последними выступать. Молодцы! Они показали чистейший прокат короткой программы. Было малюсенькое смещение по оси во время параллельного вращения, а в остальном — идеальный тройной прыжок, выброс шикарнейший. Всё по четвёртому уровню, всё отлично.

Китайцы катались зло. Хорошо катались. Наши ребята показали другую историю. Тем и прекрасно фигурное катание, что мы можем увидеть разные стороны медали», — сказал Тихонов в эфире Первого канала.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после 1-го дня
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022