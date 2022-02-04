«Судьи благосклоннее к принимающим ОИ». Бестемьянова — о втором месте Мишиной и Галлямова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила второе место российской пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучшими стали китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, побившие мировой рекорд.
«Мишина с Галлямовым очень здорово откатались. Мне кажется, что это был лучший прокат в их жизни. Просто идеально. Но мы же имеем дело с китайской парой, которая выступает у себя дома. Судьи благосклоннее к тем, кто принимает Олимпиаду. И, конечно же, мы все понимаем, что у китайцев это единственные спортсмены, которые могут претендовать на золото.
Это очень сложная ситуация для Мишиной и Галлямова, но я очень верю в их стойкость, молодость и опытность. Сегодня они всё это продемонстрировали. На мой взгляд, они катались лучше, но такова судьба», — сказала Бетемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 4 февраля 2022
-
10:35
-
10:26
-
10:23
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:52
-
09:50
-
09:46
-
09:31
-
08:59
-
08:41
-
08:38
-
08:27
-
08:17
-
08:01
-
07:57
-
07:56
-
07:49
-
07:06
-
06:57
-
06:48
-
06:42
-
06:22
-
06:14
-
06:09
-
05:51
-
03:00
-
02:00
-
00:37
-
00:00
- 3 февраля 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:15
-
23:03