«Судьи благосклоннее к принимающим ОИ». Бестемьянова — о втором месте Мишиной и Галлямова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила второе место российской пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучшими стали китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, побившие мировой рекорд.

«Мишина с Галлямовым очень здорово откатались. Мне кажется, что это был лучший прокат в их жизни. Просто идеально. Но мы же имеем дело с китайской парой, которая выступает у себя дома. Судьи благосклоннее к тем, кто принимает Олимпиаду. И, конечно же, мы все понимаем, что у китайцев это единственные спортсмены, которые могут претендовать на золото.

Это очень сложная ситуация для Мишиной и Галлямова, но я очень верю в их стойкость, молодость и опытность. Сегодня они всё это продемонстрировали. На мой взгляд, они катались лучше, но такова судьба», — сказала Бетемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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