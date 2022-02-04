Кацалапов сообщил, что Валиева выступит в короткой программе на командном турнире ОИ-2022

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева выступит в короткой программе на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Кацалапов — капитан сборной России.

«Был замечательный день, все члены нашей команды выступили очень достойно. Ждём выступления короткой программы девочек. Уверен, Камила справится — она замечательно готова, нет сомнений. Всем, кто откатал короткую программу, нужно выдохнуть, отдохнуть и мысленно настраиваться на произвольную», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России занимает второе место после первого дня командного турнира, у команды 26 очков. Лидируют США (28 очков).

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