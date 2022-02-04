Роднина прокомментировала выступление россиян в первый день командного турнира на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о результатах россиян в первый день командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После трёх стартовых этапов сборная России занимает второе место, набрав 26 баллов. Лидирует команда США (28).



«Наверное, третье место для Кондратюка — это хороший результат. Для танцев и пар, наверное, плохо. Что касается вопросов к судейству в спортивных парах, то китайская пара — сильная, давайте честно. Суй Вэньцзин и Хань Цун — чемпионы мира, серебряные призёры ОИ, достаточно давно выступают. Любой спортсмен у себя дома будет выступать с большей отдачей. Что касается Синициной и Кацалапова, то Никита сам сказал, что была ошибка», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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