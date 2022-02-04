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Бестемьянова призналась, что расстроена результатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце

Бестемьянова призналась, что расстроена результатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о результате российской танцевальной пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов в ритм-танце на командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Они заняли второе место. Также Бестемьянова поздравила Марка Кондратюка, который стал третьим.

«Марк Кондратюк прекрасно откатал и его третье место – просто классно. Поздравляем! Дай Бог, чтобы так было дальше.

Расстроена результатом Никиты Кацалапова и Вики Синициной. Совсем не ожидала, что они окажутся на втором месте. Но небольшая ошибка Никиты в дорогом элементе, конечно, сыграла роль», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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