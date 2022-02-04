Аделина Сотникова — о выступлении Марка Кондратюка: я не дышала

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова отреагировала на успешное выступление Марка Кондратюка в короткой программе на командных соревнованиях по фигурному катанию в рамках Игр в Пекине. Российский фигурист занял третье место.
Сотникова в своём «инстаграме» выложила видео выступления Марка и написала: «Я не дышала».
Фото: «Инстаграм» Аделины Сотниковой
Расписание соревнований
6 февраля
4:30 — командные соревнования, женщины, короткая программа.
6:50 — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.
7 февраля
4:15 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.
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