«Уверенный шаг к золоту». Ягудин — о результатах России в командном турнире зимних ОИ

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о результатах россиян в первый день командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). После трёх стартовых этапов сборная России занимает второе место, набрав 26 баллов. Лидирует национальная команда США (28).

«Перед нашими спортсменами стоит задача откататься чисто. Марк Кондратюк сегодня выполнил эту задачу на сто процентов, как и Мишина с Галлямовым. Кондратюк, да и вся команда сделали уверенный шаг в сторону золотой медали», — рассказал Алексей Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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