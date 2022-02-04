Максим Ковтун: рад за Марка Кондратюка — у нас появился психологически устойчивый парень

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун оценил выступление Марка Кондратюка в короткой программе на командном турнире в рамках Олимпиады в Пекине. Российский фигурист занял третье место.

«Поздравляю Марка Кондратюка и Светлану Владимировну (Соколовскую. — Прим. «Чемпионата») от всей души. Даже сейчас сезон у них уже прекрасно сложился. Состава на произвольную программу ещё нет, но если Марк будет катать произвольную, то главное, чтобы он с такими настроем и лёгкостью откатал. Раз у Кондратюка работает настрой, что это обычная тренировка, а не Олимпийские игры, значит, пусть так и будет. Главное, чтобы всё получалось. Я рад за Марка — у нас появился психологически устойчивый парень», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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