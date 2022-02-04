Ирина Роднина: зачем мне смотреть этот командный турнир? Я что, больная, что ли?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина поделилась мнением о командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). По словам Родниной, она не смотрит турнир.

«Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаём мы от американцев, ну и пусть. Ещё догоним и обгоним.

Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», — приводит слова Родниной News.ru.

После трёх стартовых этапов сборная России занимает второе место, набрав 26 баллов. Лидирует национальная команда США (28).

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