Боброва — о втором месте Мишиной и Галлямова: не забывайте — китайцы на родной земле

Олимпийская чемпионка в командном первенстве Екатерина Боброва поделилась мнением о выступлении российских фигуристов на командном турнире Олимпийских игр в Пекине (Китай). После трёх стартовых этапов россияне занимают второе место, набрав 26 очков. От сборной США команда России отстаёт на два балла.



«Наши ребята — большие молодцы. Марк Кондратюк очень здорово себя показал: отлично выступил и занял третье место среди мужчин. И надо отметить, что это его первая Олимпиада! Вика Синицина и Никита Кацалапов тоже очень достойно выступили. Да, у Никиты произошёл некий маленький сбой на дорожке… Возможно, только это и повлияло на их второе место. Наверняка это не тот результат, на который они рассчитывали, но наши спортсмены продолжают бороться за золото в команде. Ну и потрясающее выступление Мишиной и Галлямова. Там, конечно, очень маленькое расстояние было от китайской пары. При этом китайцы на своей земле, да и опыта у них немного больше. Но обе пары получили по рекорду – очень высокие оценки, чему мы несказанно рады. Не забывайте, что китайцы катаются на своей родной земле — дома и стены помогают. В любом случае некое преимущество у них есть. Нашим абсолютно не надо этого пугаться. Нужно выходить и делать свою работу, и делать это хорошо.



То, что наши после первого дня занимают промежуточное второе место — ничего страшного. Впереди у нас один из сильнейших видов – одиночное женское катание, где мы будем продолжать бороться за золото. И когда уже определится пятёрка стран, которые попадают в финал, там тоже не будем опускать руки и будем бороться за самые высокие места», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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