«Ход Коньком» — о наших фигуристах на Олимпиаде

Какие замены могут быть сделаны в сборной России в команднике и почему почти невозможно представить, что наши не выиграют первое золото? Прогнозы на личные турниры — неужели возможно повторение туринского успеха? Как то, что кажется невероятным, может оказаться реальностью?
00:00 #Ходконьком снова с вами! Дважды капитан олимпийской команды России в фигурном катании Екатерина Боброва рассказывает, что должен уметь капитан, и почему у сборной России их два.
05:50 Проверка памяти)) Как завершилась короткая программа у одиночников 4 года назад в Корее и почему все фавориты там извалялись?
08:50 Кто в нашей команде откроет олимпийский турнир – Семененко или Кондратюк?
18:25 Будут ли Синицина-Кацалапов катать обе программы в команднике? Две замены – это несправедливо для нынешнего состава сборной России.
21:45 Разбор наших соперников. Какой состав выставят США?
26:45 Пары. Тарасова-Морозов на табло при тестировании – что это значит?
28:08 Но вопрос в девочках… Будет ли там замена, или ставь, кого хочешь? Сделает ли Тутберидзе всех троих олимпийскими чемпионками?
35:26 А если Трусова катает весь командник?
37:02 Мишина-Галлямов катают обе программы? Или Тарасова-Морозов тоже могут?
40:24 А почему мы не рассматриваем Канаду?
43:35 За Грузию будем болеть отдельно! И кто будет бороться за попадание в финальную пятёрку на произвольную программу? Грузия, Италия, Канада? А если ещё и Китай?
49:12 Анонс подкастов на Олимпийские игры. Стримы в конце каждого медального дня в фигурном катании. 7, 10, 14, 17 и 19 февраля. Ждём ваши вопросы и комментарии в прямом эфире)) ЗАСТРИМИМСЯ!!!
49:50 Личные турниры. Мужское одиночное. Чен, Ханю или кто-то другой из японской сборной?
1:05:05 Танцы. Кто из американцев с бронзой? Почему Хаблы выглядят проигрышнее в этом сезоне?
1:06:55 Почему тренеры при постановке программ попали с выбором для Чок-Бейтс и не попали для Хаблов?
1:09:30 Есть расклад, при котором Синицына-Кацалапов побеждают французов?
1:15:00 А кто 5-й в танцах? Какими могут быть Степанова-Букин?
1:16:58 Может случится повторение Туринского «звездопада»?
1:20:16 Женское одиночно катание. Либо Валиева, либо… Валиева?
1:25:24 На сколько четверных будет заходить Саша Трусова?
1:28:28 Не станут ли Игры в Пекине «омикронскими» играми?
1:33:56 Пары. Как Мишина-Галлямов могут победить китайцев?
1:42:52 Олимпийский опыт Тарасовой-Морозова – помнить или забыть?
1:45:35 Бойкова-Козловский – как выбраться из грязи в князи?
1:50:00 Как питерские пары справятся с олимпийскими премьерами? И ещё раз! После завершения каждого вида ждём общения с вами в прямом эфире. Следите за анонсами и афишей Чемпионат.com.
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