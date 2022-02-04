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Марк Кондратюк: на Олимпиаду попадают лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране

Марк Кондратюк: на Олимпиаду попадают лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране
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Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от выступления в короткой программе на командных соревнованиях в рамках Олимпийских игр в Пекине. Он занял третье место с результатом 95,81 балла.

Марк Кондратюк, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Марк Кондратюк, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Наверное, я доволен. Прокат удался. Единственное, мне самому немного не понравилось, что не было плавности, лёгкости катания — всё было достаточно дёргано и нервозно. Сказывались волнение и нервы, я думаю, это нормально. Лучше всё сделать неидеально, чем легко кататься, но без элементов.

Чувствовалось ли волнение из-за боязни подвести команду? Вообще, да. Но старался об этом не думать, потому что подобное добавляет ещё больше волнения, которое мне не нужно.

Я знал, что шанс выступить на Олимпиаде есть, но мне казалось, что, скорее всего, я здесь не окажусь, и уж тем более не окажусь в командном турнире. Потому что сюда попадают только лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране», — цитирует Кондратюка официальный сайт МОК.

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