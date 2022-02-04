Марк Кондратюк: на Олимпиаду попадают лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от выступления в короткой программе на командных соревнованиях в рамках Олимпийских игр в Пекине. Он занял третье место с результатом 95,81 балла.

«Наверное, я доволен. Прокат удался. Единственное, мне самому немного не понравилось, что не было плавности, лёгкости катания — всё было достаточно дёргано и нервозно. Сказывались волнение и нервы, я думаю, это нормально. Лучше всё сделать неидеально, чем легко кататься, но без элементов.



Чувствовалось ли волнение из-за боязни подвести команду? Вообще, да. Но старался об этом не думать, потому что подобное добавляет ещё больше волнения, которое мне не нужно.



Я знал, что шанс выступить на Олимпиаде есть, но мне казалось, что, скорее всего, я здесь не окажусь, и уж тем более не окажусь в командном турнире. Потому что сюда попадают только лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране», — цитирует Кондратюка официальный сайт МОК.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

🇷🇺 Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022