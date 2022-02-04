Марк Кондратюк: на Олимпиаду попадают лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от выступления в короткой программе на командных соревнованиях в рамках Олимпийских игр в Пекине. Он занял третье место с результатом 95,81 балла.
«Наверное, я доволен. Прокат удался. Единственное, мне самому немного не понравилось, что не было плавности, лёгкости катания — всё было достаточно дёргано и нервозно. Сказывались волнение и нервы, я думаю, это нормально. Лучше всё сделать неидеально, чем легко кататься, но без элементов.
Чувствовалось ли волнение из-за боязни подвести команду? Вообще, да. Но старался об этом не думать, потому что подобное добавляет ещё больше волнения, которое мне не нужно.
Я знал, что шанс выступить на Олимпиаде есть, но мне казалось, что, скорее всего, я здесь не окажусь, и уж тем более не окажусь в командном турнире. Потому что сюда попадают только лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране», — цитирует Кондратюка официальный сайт МОК.
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
🇷🇺 Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
- 4 февраля 2022
-
13:26
-
12:51
-
12:36
-
12:26
-
12:12
-
12:08
-
11:44
-
11:34
-
11:27
-
11:26
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:02
-
10:54
-
10:54
-
10:47
-
10:44
-
10:42
-
10:35
-
10:26
-
10:23
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:52
-
09:50
-
09:46
-
09:31
-
08:59
-
08:41
-
08:38
-
08:27
-
08:17
-
08:01