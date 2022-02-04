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Авербух: в командном турнире Россия борется с США — любая ошибка сказывается на результате

Авербух: в командном турнире Россия борется с США — любая ошибка сказывается на результате
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Хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о выступлении российских фигуристов на командном первенстве Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Мы рассчитывали, что Синицина и Кацалапов будут первыми. Понятно, что в итоге они будут первыми или вторыми, потому что разница всего в один балл. В произвольной программе есть шансы на рокировку мест. Сегодня американцы катались действительно блестяще. К сожалению, Никита совершил ошибку. Когда пары катаются на таком уровне, любые ошибки сказываются на конечном результате. Думаю, это не криминально, и мы здесь рядом.

Мишина и Галлямов совсем чуть-чуть уступили китайцам, которые откатались просто феноменально. Отставание от американцев в общем зачёте составляет всего два балла — пока нет ничего страшного. Тем более женский турнир ещё не вступил в силу — там мы абсолютные фавориты, можно отыграть два этих балла. Важно, на сколько баллов от нас отстанет команда США, потому что за золото мы боремся именно с ними», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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