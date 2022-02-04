Украина не выступит в произвольной программе командного турнира фигуристов на ОИ-2022

Сборная Украины досрочно потеряла шансы на попадание в произвольную программу в рамках командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). По итогам первого дня соревнований Украина идёт на 9-м месте и не сможет войти в пятёрку, которая продолжит борьбу за медали в произвольной программе.
Украина не была представлена в мужском одиночном катании, так как Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус. В ритм-танце Александра Назарова и Максим Никитан стали девятыми. В короткой программе у пар София Голиченко и Артём Даренский также заняли девятое место.
Украинские фигуристы в сумме набрали 4 балла, а у идущей пятой Италии 18 очков. В короткой программе у женщин за Украину выступит Анастасия Шаботова.
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