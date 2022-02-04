Журова — об оценках Мишиной и Галлямова на ОИ: перед Китаем могут сделать реверанс

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала судейство на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). После трех первых этапов российская сборная занимает 2-е место, уступая команде США два балла.



«Говоря о том, что американская судья поставила Мишину и Галлямовой меньше всех баллов, то им же надо создать интригу, интерес. Главное, чтобы наши спортсмены не напряглись. Все знают — впереди ещё три вида, судьи прекрасно понимают, что в женском фигурном катании мы наберём достаточное количество баллов.



Конечно, всегда хочется подтянуть организаторов. Перед Китаем или кем-то могут сделать небольшой реверанс. Интрига — это всегда интересно. Главное, чтобы наши ребята понимали, что всё впереди, им ещё бороться и бороться», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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