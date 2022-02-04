Журова — об оценках Мишиной и Галлямова на ОИ: перед Китаем могут сделать реверанс

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала судейство на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). После трех первых этапов российская сборная занимает 2-е место, уступая команде США два балла.
«Говоря о том, что американская судья поставила Мишину и Галлямовой меньше всех баллов, то им же надо создать интригу, интерес. Главное, чтобы наши спортсмены не напряглись. Все знают — впереди ещё три вида, судьи прекрасно понимают, что в женском фигурном катании мы наберём достаточное количество баллов.
Конечно, всегда хочется подтянуть организаторов. Перед Китаем или кем-то могут сделать небольшой реверанс. Интрига — это всегда интересно. Главное, чтобы наши ребята понимали, что всё впереди, им ещё бороться и бороться», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 4 февраля 2022
-
15:06
-
14:32
-
14:29
-
14:15
-
14:15
-
13:47
-
13:26
-
12:51
-
12:36
-
12:26
-
12:12
-
12:08
-
11:44
-
11:34
-
11:27
-
11:26
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:02
-
10:54
-
10:54
-
10:47
-
10:44
-
10:42
-
10:35
-
10:26
-
10:23
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:52
-
09:50
-
09:46
-
09:31