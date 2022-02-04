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Никита Кацалапов опубликовал пост после выступления в ритм-танце в командном турнире ОИ

Никита Кацалапов опубликовал пост после выступления в ритм-танце в командном турнире ОИ
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, опубликовал пост в «Инстаграме» после выступления в ритм-танце на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Они заняли второе место.

«Это только начало. Работаем дальше. Спасибо всем, кто пишет сейчас добрые слова поддержки», — написал Кацалапов, прикрепив текст к фото с Синициной.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Никиты Кацалапова.

После трёх стартовых этапов сборная России занимает второе место, набрав 26 баллов. Лидирует национальная команда США (28).

Олимпиада завершится 20 февраля.

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