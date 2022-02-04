Российские фигуристы не примут участия в церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Российские фигуристы не примут участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана. Церемония открытия Игр состоится сегодня, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск.

Знаменосцами российской команды станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. Всего в церемонии примет участие 91 страна. Сборная России на Играх — 2022 из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России.

На Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.

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