«Непонятно что и сбоку бантик». Тарасова — о форме российских спортсменов на открытии ОИ
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о форме российских спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Следила за церемонией с самого начала. Прекрасное открытие Олимпиады. Очень просто и очень эмоционально.
По форме не сказала бы, что наши идут. Мне не понравилась форма. Она не достойна наших спортсменов. Тем более мы идём без надписи Россия — нас должны узнавать по форме. Здесь непонятно что и сбоку бантик. Хотелось бы, что понравилась», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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