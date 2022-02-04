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«Непонятно что и сбоку бантик». Тарасова — о форме российских спортсменов на открытии ОИ

«Непонятно что и сбоку бантик». Тарасова — о форме российских спортсменов на открытии ОИ
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о форме российских спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Следила за церемонией с самого начала. Прекрасное открытие Олимпиады. Очень просто и очень эмоционально.

По форме не сказала бы, что наши идут. Мне не понравилась форма. Она не достойна наших спортсменов. Тем более мы идём без надписи Россия — нас должны узнавать по форме. Здесь непонятно что и сбоку бантик. Хотелось бы, что понравилась», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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