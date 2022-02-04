Стало известно, когда Александра Степанова и Иван Букин отправятся на Олимпиаду в Пекин
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Андрей Букин, олимпийский чемпион по фигурному катанию и отец Ивана Букина, рассказал, когда сын с партнёршей Александрой Степановой отправится в Пекин (Китай) для участия в Олимпийских играх – 2022.
«Они полетят в Пекин 6 февраля. Саша и Ваня сейчас в Новогорске готовятся к Олимпиаде по индивидуальному плану», — сказал Букин в эфире телеканала «Россия».
Танцевальные дуэты вступят в борьбу за личные олимпийские медали 12 февраля, они представят ритм-танцы. А 14 февраля – произвольный танец. Букин и Степанова не выступят в командном олимпийском турнире.
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