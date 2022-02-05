Американская фигуристка Карен Чен: я готова побороться с русской девочкой

Американская фигуристка Карен Чен поделилась впечатлениями от первого дня командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Сборная США лидирует в общем зачёте, команда России идёт второй.

«Я очень рада быть здесь. От Олимпиады только самые положительные впечатления. Стараюсь наслаждаться моментом и делаю всё возможное для хороших выступлений. Вчера я смотрела выступления нашей сборной в команднике. Это было просто прекрасно. Я была очень счастлива после всех прокатов. Горжусь нашими ребятами, их упорная работа принесла плоды.



2 очка преимущества над Россией — хороший результат. Я довольна, но ещё больше рада, что все откатали хорошо и уходили со льда с широчайшими улыбками. Это прекрасные эмоции. Готова завтра побороться с одной из русских девочек, но не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своём прокате», — приводит слова Чен «Спорт-экспресс».

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