Людмила Великова: Валиева обязана принести сборной России недостающие очки

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова поделилась ожиданиями от второго дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Женщины выступят с короткой программой, мужчины — с произвольной.
«Валиева обязана принести нам недостающие очки. Она прекрасно катает свою программу и должна быть первой, в этом нет сомнения.
Выступления Кондратюка? Тот уровень, который он показал сегодня, это ещё не предел. Два прыжка он сделал на зубах, но устоял. Вообще, это его первые большие соревнования, и считаю, что он выступил хорошо. Японец и американец уже матёрые ребята, поэтому Кондратюку с ними пока сложно тягаться. Что касается парных фигуристов, то китайцы сейчас находятся на очень высоком уровне, поэтому они и заняли первое место в короткой программе», — цитирует Великову «Рейтинг Букмекеров».
Командный турнир продолжится завтра, 6 февраля.
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