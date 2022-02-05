Анна Щербакова и Александра Трусова допустили ошибки на тренировке в Пекине
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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели официальную тренировку короткой программы на Олимпиаде в Пекине.
Валиева без ошибок выполнила тройной аксель, тройной флип, тройной лутц и два тройных тулупа, сообщает «Спорт-экспресс».
Щербакова исполнила тройной флип, тройной риттбергер и тройной лутц. На каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера она ошиблась. Трусова выполнила тройной тулуп, тройной лутц, тройной флип, но ошиблась при выполнении тройного акселя.
Завтра, 6 февраля, на Олимпиаде в Пекине продолжатся командные соревнования.
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