Валентин Николаев: если у Трусовой всё сложится, она способна поломать карты кому угодно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев поделился ожиданиями от выступления россиянок на Олимпиаде в Пекине.

«Место для неожиданных результатов на Играх всегда есть, а в фигурном катании тем более. Возьмём самый предсказуемый, казалось бы, вид — женское одиночное катание. Никому ведь не известно, в какой момент выстрелит ружьё, которое в первом акте пьесы висит на стенке. Это ружьё — Александра Трусова. Если у неё всё сложится, она способна поломать карты кому угодно. Не берусь сейчас определять расстановку на пьедестале или заочно сравнивать российских девочек с японскими, просто в силу того, что японок в этом сезоне я почти не видел. Но внутри российской команды расклад сил может оказаться совсем не таким, как это предполагается сейчас.

Ну вот смотрите: Трусова столько раз ошибалась в последних двух сезонах, что рано или поздно у неё должно всё сложиться. Возможно, это произойдёт как раз в Пекине. Что касается Щербаковой, я ещё на чемпионате Европы увидел, что она начинает постепенно набирать кондиции», — цитирует Николаева «RT на русском».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.