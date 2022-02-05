Валентин Николаев: если у Трусовой всё сложится, она способна поломать карты кому угодно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев поделился ожиданиями от выступления россиянок на Олимпиаде в Пекине.
«Место для неожиданных результатов на Играх всегда есть, а в фигурном катании тем более. Возьмём самый предсказуемый, казалось бы, вид — женское одиночное катание. Никому ведь не известно, в какой момент выстрелит ружьё, которое в первом акте пьесы висит на стенке. Это ружьё — Александра Трусова. Если у неё всё сложится, она способна поломать карты кому угодно. Не берусь сейчас определять расстановку на пьедестале или заочно сравнивать российских девочек с японскими, просто в силу того, что японок в этом сезоне я почти не видел. Но внутри российской команды расклад сил может оказаться совсем не таким, как это предполагается сейчас.
Ну вот смотрите: Трусова столько раз ошибалась в последних двух сезонах, что рано или поздно у неё должно всё сложиться. Возможно, это произойдёт как раз в Пекине. Что касается Щербаковой, я ещё на чемпионате Европы увидел, что она начинает постепенно набирать кондиции», — цитирует Николаева «RT на русском».
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