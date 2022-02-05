Валентин Николаев объяснил, как Камила Валиева может не выиграть золото на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев ответил на вопрос, как россиянка Камила Валиева может не выиграть золото на Олимпиаде в Пекине.

«Для того чтобы проиграть, в фигурном катании иногда бывает достаточно один раз упасть в короткой программе. Есть расхожая поговорка о том, что лёд скользкий, но я детализирую: опорная поверхность в тот момент, когда фигурист приземляется с прыжка на зубец конька, составляет не более четырёх квадратных миллиметров. Малейшая неточность, малейшее влияние стрессового состояния, ненужная мысль, некстати промелькнувшая в голове, да и что угодно ещё способно привести фигуриста к падению. Спортсменов на пике формы принято считать автоматами, но любой автоматический навык в стрессовом состоянии начинает сбоить — вылезают прежние ошибки. И никто от них не застрахован.

Вспомните Женю Плющенко в Солт-Лейк-Сити. В предыдущем сезоне он выиграл все соревнования, в которых участвовал. Стал чемпионом России. И на Играх в короткой программе прилёг с элемента, который почти никогда не срывал», — приводит слова Николаева «RT на русском».

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