Диана Дэвис и Глеб Смолкин выпустили влог о пребывании на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выпустили собственный влог об Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Танцевальные дуэты вступят в борьбу за личные олимпийские медали 12 февраля, они представят ритм-танцы. А 14 февраля – произвольный танец.

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония) Дэвис и Смолкин заняли седьмое место. Они попали в олимпийскую сборную России как серебряные призёры чемпионата России, который прошёл в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Напомним, 19-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 22-летний Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина.

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