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Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022 в Пекине, командный турнир, женщины: когда начало, где смотреть прямой эфир

Фигурное катание, Олимпийские игры, командный турнир, женщины: по какому каналу смотреть
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Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся командные соревнования по фигурному катанию. С короткой программой выступят женщины. Соревнования начнутся в 4:30 мск.

Россию в короткой программе представит Камила Валиева. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на телеканале «Россия-1».

Турнирная таблица после первого дня
1. США — 28.
2. Россия — 26.
3. Китай — 21.
4. Япония — 20.
5. Италия — 18.
6. Канада — 16.
7. Грузия — 15.
8. Чехия — 12.
9. Украина — 4.
10. Германия — 3.

Командный турнир фигуристов завершится 7 февраля.

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