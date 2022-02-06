Фигурное катание, Олимпийские игры, командный турнир, женщины: по какому каналу смотреть

Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся командные соревнования по фигурному катанию. С короткой программой выступят женщины. Соревнования начнутся в 4:30 мск.



Россию в короткой программе представит Камила Валиева. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на телеканале «Россия-1».

Турнирная таблица после первого дня

1. США — 28.

2. Россия — 26.

3. Китай — 21.

4. Япония — 20.

5. Италия — 18.

6. Канада — 16.

7. Грузия — 15.

8. Чехия — 12.

9. Украина — 4.

10. Германия — 3.

Командный турнир фигуристов завершится 7 февраля.

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