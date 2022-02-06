Фигурное катание, Олимпийские игры, командный турнир, мужчины: по какому каналу смотреть
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Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся командные соревнования по фигурному катанию. С произвольной программой выступят мужчины. Соревнования начнутся в 6:50 мск.
Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на телеканале «Россия-1». В короткой программе Россию представлял Марк Кондратюк и занял третье место.
Турнирная таблица после первого дня
1. США — 28.
2. Россия — 26.
3. Китай — 21.
4. Япония — 20.
5. Италия — 18.
6. Канада — 16.
7. Грузия — 15.
8. Чехия — 12.
9. Украина — 4.
10. Германия — 3.
Командный турнир фигуристов завершится 7 февраля.
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