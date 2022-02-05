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Стали известны соперницы Валиевой в короткой программе командного турнира на ОИ-2022

Стали известны соперницы Валиевой в короткой программе командного турнира на ОИ-2022
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Названы все фигуристки, которые выступят в короткой программе командного турнира на зимних Олимпийских играх – 2022. Соперницами россиянки Камилы Валиевой станут американка Карен Чен, японка Вакаба Хигути, китаянка И Чжу, представительница Украины Анастасия Шаботова, Анастасия Губанова из Грузии, чешка Элишка Бржезинова, итальянка Лара Наки Гутманн, представительница Канады Мэдлин Шизас и Николь Шотт из Германии.

Валиева выйдет на лёд последней из всех участниц, вслед за Чен. Соревнования начнутся 6 февраля в 4:30 по московскому времени. Россиянка начнёт выступление в 5:43 мск.

Сборная России занимает второе место после первого дня командного турнира, у команды 26 очков. Лидируют в соревновании США (28 очков).

Расписание второго соревновательного дня также включает произвольные программы у мужчин. Состав спортсменов для их исполнения будет объявлен сразу после окончания короткой программы у девушек.

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