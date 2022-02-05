«Судейство было честное». Татьяна Тарасова — о первом дне командного турнира на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги первого дня командного турнира фигуристов на Олимпийских играх – 2022.

Сборная России занимает второе место, у команды 26 очков. Лидируют в соревновании США (28 очков). В первый день Марк Кондратюк стал третьим, а дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов – вторыми в своих видах.

«Могло быть немного лучше, но могло быть и хуже. Кто-то превзошёл свои возможности, а кто-то недотянул. Марка и его тренера хочется поздравить. Никто от него такого не ожидал в этом году. В прошлом году мы только с ним знакомились — а он взял и сделал, и это, конечно, очень здорово.



Кацалапов ошибся в короткой программе. Очень жаль. Он проиграл той паре, которой не проигрывал никогда. Правда, очень мало, но факт остаётся фактом. Но будет бороться дальше, не будет идти спокойно. Остальные результаты правильные, настоящие.



Очень важно, что наша спортивная пара отпустила китайцев вперёд всего на две десятых балла. В эту китайскую пару влюблены все, включая меня. Но наши так катаются, с такой программой. Они борются, ни на кого не похожи, делают уникальные элементы. Мне хочется пожелать им такой же произвольной программы. Здорово.



Мне кажется, судейство было честное. Когда такая маленькая разница в баллах, это означает, что люди сомневались и не могли поставить больше. Это очень важно. Это первый день, очень важная вещь», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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