Туктамышева: командные турниры на ОИ лучше проводить после личных соревнований

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о командном турнире Олимпийских игр. После трёх стартовых этапов Россия в командном турнире занимает второе место, уступая США два балла.



«Командные соревнования — одни из моих любимых. Можно сказать, что они вообще самые любимые. Там атмосфера праздника, дружелюбия, командная атмосфера. Очень весело и очень классно там выступать, когда все друг друга поддерживают. И это касается не только отдельных стран, а вообще всех, потому что мы там все друг с другом прекрасно общаемся. И командные турниры обычно проходят после чемпионата мира, когда все уже немного расслабленные, отдохнувшие. В общем, это круто.



Я согласна с мнением, что командные турниры на Олимпиаде лучше проводить после личных соревнований. Конечно, личные соревнования намного важнее. Когда ты сделал всю работу в индивидуальных соревнованиях, на командных это будет восприниматься намного эмоциональнее. Когда ты знаешь, что тебе нужно ещё выступать на своих самых главных соревнованиях, ты всё равно будешь себя немного сдерживать», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

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