Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева: командные турниры на ОИ лучше проводить после личных соревнований

Туктамышева: командные турниры на ОИ лучше проводить после личных соревнований
Комментарии

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о командном турнире Олимпийских игр. После трёх стартовых этапов Россия в командном турнире занимает второе место, уступая США два балла.

«Командные соревнования — одни из моих любимых. Можно сказать, что они вообще самые любимые. Там атмосфера праздника, дружелюбия, командная атмосфера. Очень весело и очень классно там выступать, когда все друг друга поддерживают. И это касается не только отдельных стран, а вообще всех, потому что мы там все друг с другом прекрасно общаемся. И командные турниры обычно проходят после чемпионата мира, когда все уже немного расслабленные, отдохнувшие. В общем, это круто.

Я согласна с мнением, что командные турниры на Олимпиаде лучше проводить после личных соревнований. Конечно, личные соревнования намного важнее. Когда ты сделал всю работу в индивидуальных соревнованиях, на командных это будет восприниматься намного эмоциональнее. Когда ты знаешь, что тебе нужно ещё выступать на своих самых главных соревнованиях, ты всё равно будешь себя немного сдерживать», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Как России обогнать США и взять золото? Расклады на командный турнир по фигурному катанию Как России обогнать США и взять золото? Расклады на командный турнир по фигурному катанию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022